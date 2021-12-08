台北市文化局中山堂管理所黃姓前主任，因在辦理「國語課本與兒童文學特展採購案」時，將評選委員名單洩漏廠商，涉嫌洩密，另將公務用悠遊卡作為個人通勤使用，詐領交通費1146元。台北地檢署因黃女認罪，8日給予緩起訴處分，期間2年，命她須支付公庫15萬元。

廉政署查出，黃女2012年10月至去年7月擔任中山堂主任，於2019年1月辦理「108年國語課本與兒童文學特展勞務採購案」時，獲悉投標廠商「兒童文學學會」未提出完整投標文件，無法取得資格。

黃女於去年1月29日至2月1日評選會議召開前，打電話給兒童文學學會理事長，洩漏評選委員名單，但因其他廠商在評選會議中得標，兒童文學學會沒有投標機會。

此外，黃女自2016年至2017年9月領取公務用悠遊卡，明知不得作為私人通勤上班用途，且已於2016年1月1日至去年7月14日申領交通費，仍在上班通勤時使用2張公務悠遊卡，詐領交通費1146元。

檢察官審酌黃女沒有前科且認罪，沒有收受不法利益，加上未造成特定廠商得標、詐領交通費低廉，給予緩起訴處分，期間2年，須支付公庫15萬元。