距離1218公投倒數10天，最新媒體民調結果顯示，有64%的民眾表示當天會去投票、29%表示不會去、7%不一定，其中反萊豬、公投綁大選皆有過半民眾支持，另兩項公投案珍愛藻礁、重啟核四，則是拉鋸狀態。

根據《TVBS》最新民調顯示，表示會去投票的民眾中，有47%一定會去、17%可能會去，若以表態「一定會去」投同意票的受訪者來粗估同意票數，同意反萊豬、公投綁大選同意票數分別佔18歲以上民眾的27%及26%，可能通過門檻；至於珍愛藻礁、重啟核四的同意票數分別是20%、24%，可能未過25%門檻。

另該民調也指出，在是否禁止萊豬進口部分，有55%民眾同意禁止進口，不同意禁止則有33%，另12%沒有表示意見。而交叉分析發現，各年齡層同意比例雖略減少，但都維持在5成5以上。政治傾向偏民進黨者，有33%同意禁止萊豬進口、不同意者略增至57%；國民黨認同者則有高達83%同意禁止萊豬進口；中立民眾則有55%同意禁止進口、30%不同意。

公投綁大選有53%民眾表示同意、35%不同意、11%未表示意見，相較11月的調查結果，同意比例增加3個百分點，不同意比例則減少2個百分點。

針對重啟核四，有46%民眾表示同意、42%不同意、12%沒有表示意見。和上個月相比，同意重啟的比例增加4個百分點，不同意比例則減少3個百分點。

在三接遷離藻礁部分，39%民眾同意遷離接收站、35%不同意，兩者比例都比上個月增加2個百分點，另25%未表示意見。

該民調為《TVBS》調查中心於今年12月1日至6日透過電話調查，共接觸1202位18歲以上民眾，有效樣本為1020位，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。