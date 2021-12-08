佔總產能52%的越南各廠生產恢復帶動出貨反彈，豐泰(9910)11月營收強勢反轉自8~10月的衰退走勢，刷新同期新高，今日股價開高後，狂飆近6%。

豐泰11月營收67億元，年增19.3%、月增48.8%，強勢反轉自8~10月的衰退走勢，刷新同期新高，前11月營收629.07億元，年增0.33%。

豐泰過去兩年來的製鞋產能仍以每年7~10%增幅持續擴充至2021年估計的1.42億雙，相對實際產量/出貨量為1.17億雙，年增3%。豐泰在越南、印尼和印度廠將持續擴張產能，並增加自動化設備以提升生產效率，2022年鞋類出貨量可望維持成長腳步，帶動營收繼續成長。

後疫情時代，消費力恢復也更重視健康，運動產業市場熱絡，現階段歐美市場需求強勁且庫存偏低，隨著Nike市佔率擴大，豐泰2022年來自主要客戶Nike訂單成長前景無虞，未來三年將持續在Nike鞋類供應鏈中居領導地位，營運成長動態充沛。