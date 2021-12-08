達方(8163)轉投資詠業(6792)今年前11月合併營收為14.37億元，年增37.36%，隨著天線模組及壓電元件產品出貨放量，詠業董事長蘇開建表示，明年營運可望較今年成長20%，詠業今天以98元上市掛牌，首日盤中股價強勢大漲，最高來到189.5元，漲幅達93.37%。

詠業早期生產保護元件，提供過電壓、過電流等保護元件產品，之後跨入天線領域，三大產品線為電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，主要應用於無線通訊零組件、壓電元件與超音波傳感器及線路保護元件三大領域，公司深耕在車用衛星導航市場、無線藍牙耳機、空氣及水中的超音波傳感器、保護元件等藍海市場應用，銷售地區涵蓋台灣、日本、中國及美國等地區，產品線豐富且客戶地區分散，業績較不受單一市場需求波動影響。

由於詠業在無線通訊應用擁有多年開發經驗及自主研發設計能力，開發包含各種具專利獨創之晶片天線(TELA系列、Pillar系列)及衛星導航天線(Castle Patch系列)，應用於TWS藍牙耳機、車用導航、工程機械高精度定位、物聯網、智慧監控、追蹤器等領域，隨著無人機、無人農業/工業應用、自動駕駛/電動車及航海新興應用興起，帶動高精準定位天線需求，詠業新產品Castle Patch天線可望搭上新興應用熱潮，另一個Pillar晶片天線可以抗雜訊，適合在網通及WiFi 6的應用，亦是前景看俏；至於汽車導航用陶瓷平板天線，則已成為日本前兩大汽車衛星定位天線模組的天線供應商之一。

在壓電陶瓷產品方面，詠業開發出應用於水中或空氣中之超音波傳感器、致動器及流量計之壓電元件及模組產品，並已獲國際知名大廠的認可及採用，為國內壓電陶瓷產品領導供應商，尤其自主開發的壓電陶瓷配方及獨特寬頻陶瓷配方，在全球為領導廠商之一；公司亦已開發出多種高技術門檻及高附加價值的工業及儀表用超音波傳感器，可應用於紙張偵測、液位偵測、及水/氣流速偵測等。

受惠於車載與消費需求市場復甦，且新應用領域新產品訂單增加，詠業今年前3季稅後盈餘為2.21億元，年增86.2%，每股盈餘為5.05元，累計前11月合併營收為14.37億元，年增37.36%。

蘇開建表示，詠業是一直朝著高毛利及潛力市場發展立基型客製化產品，公司不僅技術領先，亦有專利保護，國際客戶訂單一直進來，隨著天線模組及壓電元件產品出貨放量，明年可望較今年成長20%。