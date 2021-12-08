明（2022）年春節連假長達9天，國內聚餐需求更為旺盛，六福旅遊集團除推「福虎迎春團圓宴粵亮常溫年菜外帶」，看好冷凍年菜便利性，搶攻高達30億元市場商機，推出3組年菜套餐、8款冷凍年菜單品，有五星主廚親製的「粵亮私廚福虎呈祥慶團圓冷凍年菜組」，也有六福客棧的「福虎吉祥年菜套餐」或「虎虎生福尊榮年菜」，另外還有「尊品佛跳牆」、「水煮牛麻辣鍋」、「椒麻鮪魚乾鍋」等單品料理，最低價599元起，可依照大小家庭需求做彈性搭配，份量剛好不剩菜。

消費者12月31日前至「六福美饌」網站完成訂購，即享早鳥優惠88折，另外也於MOMO購物網、蝦皮購物、Yahoo購物中心等電商平台上架銷售，以及新光三越、遠東百貨、微風廣場、統一時代百貨等實體通路開放預購，民眾可透過各種管道訂購，美味直送全台團圓餐桌。

台北六福萬怡酒店首度推出冷凍年菜產品，「粵亮私廚料理冷凍年菜組合」強調台灣經典古早味料理，內含「低溫蔥油白切雞」、「萬事其鯧米粉鍋」、「老梅干菜扣肉」、「干貝花膠鮑魚羹」、「獅子頭白菜滷」，每份3999元，可供4~5人享用。

主廚特別發揮巧思，將傳統除夕祭祖必備的三牲（雞、豬、魚）融入菜色裡，讓媳婦跟媽媽們輕鬆準備料理，兼顧孝心及美味。「低溫蔥油白切雞」為全雞料理，以82度低溫烹煮2小時，即使經過冷凍再復熱，還能維持肉質軟嫩多汁，搭配蔥油調味，香氣十足更開胃，「老梅干菜扣肉」為經典客家料理，五花肉入口即化，與梅干菜的鹹香及醬料的甜味相互交織，是下飯的絕佳搭配，「萬事其鯧炊粉鍋」則將年菜桌上必備的魚跟湯品結合，肉質鮮美細緻的金鯧魚獨立包裝，祭祖完成後再放入米粉湯鍋裡，湯頭鮮甜又有芋頭、蒜苗、芹菜、蛋酥等各種配料，絕對讓人吃得心滿意足。

年菜料理多為成套銷售，對於許多家庭來說，菜量難以掌控，因此六福旅遊集團也推出8款冷凍年菜單品料理，菜系橫跨台菜、川菜，滿足各種饕客口味。偏好味濃醇香料理的民眾，必嚐「尊品佛跳牆」1680元，承襲傳統古早味配方，使用排骨酥、豬腳筋、桂竹筍、豬肋上排等食材，精心熬煮12小時以上，湯頭溫醇不油膩。另外還有「魷魚螺肉蒜」799元，滿滿魷魚、螺肉以小火煨煮，鎖住食材的鮮甜，搭配蒜苗、排骨酥、芹菜和香菇等配料，一口接一口吃不停。主食則有「鴻運干貝米糕」699元，香菇、紅蔥酥、醬油、蒜頭酥、白胡椒先下鍋炒香，再加入在地台灣糯米、頂級干貝絲一同蒸煮，鮮甜滋味直衝味蕾。重麻、重辣的饕客們最愛「椒麻鮪魚乾鍋」599元，大口咬下飽滿細緻的鮪魚，麻辣乘載著鮮甜，刺激感直奔腦門，不但下飯，搭配小酌歡慶也很適合。

六福旅遊集團將單品料理再做優惠組合，分別為9道菜的「虎虎生福尊榮年菜」6999元、5道菜的「福虎吉祥年菜套餐」3999元，讓消費者可依照大小家庭需求做彈性搭配，以最超值的優惠價格把五星美味買回家。