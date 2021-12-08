有「台版三上悠亞」封號的女星林莎，擁有甜美臉蛋及D罩杯火辣身材，instagram就有將近89萬粉絲追蹤，近日曬出日式風格的浴衣照，搭配上招牌甜美笑容，立刻電暈一票粉絲，紛紛直呼根本戀愛了。

林莎近來加入料理實境綜藝節目《開動吧！漂亮姐姐！》主持群，更參與《食尚玩家瘋狂總部》節目錄影，知名度及人氣逐漸攀升，昨（7日)在instagram曬出2張美照，接著寫下「食尚玩家瘋狂總部之偽出國，太開心啦」，只見她穿著日式浴衣漫步在小徑間，對著鏡頭露出招牌甜美笑容，立刻電暈一票網友，瞬間進入粉紅泡泡的戀愛氛圍。

林莎曬出的美照，短短時間吸引2萬多網友按讚，紛紛留言：「看到你以為看到日本美眉」、「好有櫻花妹的樣子，我喜歡林莎」、「好美喔，日本人看到也會愛」、「林莎很適合，穿和服超美的！祝有愉快的午後時光」、「日本莎好美喔～對於喜歡日本的我來說更喜歡了」、「美到爆了啦，我喜歡的公主殿下」、「可愛的櫻花妹，真的是要戀愛了」。

林莎最近推出個人寫真書，好姐妹元元也在instagram曬出寫真內頁宣傳，更出賣林莎的全裸照，只見胸前僅用奶油遮點，傲人火辣身材全被看光，元元還用手指替林莎遮住胸前兩點，笑稱「貼心的我，就是會幫妳遮點」，看來勢必能再衝一波買氣。