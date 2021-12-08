59歲綜藝天王吳宗憲3個月前與女兒Sandy吳姍儒受訪時，親口認了會慢慢淡出演藝圈，前往大陸從商，手上3個節目《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》、《小明星大跟班》會另做安排。但今（8日）周刊爆料吳宗憲又接一個新節目，看似退而不休。

根據《鏡週刊》報導，吳宗憲新節目《天王到你家》內容為開箱藝人的家，介紹內部裝潢、收藏及日常生活，他保證來賓都是重量級人物，更透露該節目主要是為了宣傳自己研發的產品，預計明年春節邊錄邊播，細節不能多提，否認有投資節目。

回顧9月時吳宗憲接受媒體聯訪時，親自證實飛往上海做生意的傳言，坦言：「我慢慢淡出，因為媒體界我已經越來越不適應，每天要面對很多的記者朋友。」透露今年本來要到大陸賣吸塵器，因為第二劑疫苗還沒打，加上隔離總共要花20多天，還在評估過去的時間點，並透露位在上海浦東的辦公室已蓋好1年多，因疫情還沒去過，未來考慮買私人飛機代步，方便往返兩岸，強調臺灣是他的家，不會移居大陸。

確定淡出演藝圈！吳宗憲證實將移居上海從商 曝對媒體界「越來越不適應」｜中時新聞網

事實上，吳宗憲已經放話退休喊超過10年，今年6月他在陳文茜的節目《茜問》，坦言本來預計培養KID（林柏昇）和小鬼（黃鴻升）當接班人，沒想到小鬼突猝逝，給他很大的打擊，今年引退的計畫暫時延後，但他希望人生下半場能待在工廠研發、販售商品，做自己真正喜歡的事情，不需要留念演藝圈的舞台。