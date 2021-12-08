好市多商品五花八門，有女網友表示，原本她在好巿多看中一個小豬撲滿，但仔細一看發現「豬腳」蹄尖設計好像怪怪的，忍不住發文分享，文章一出立刻引起網友熱議，不少人看完都害羞直呼「想歪了」。

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，前天（6日）她去好市多購物時，意外發現一款名叫「黃金萬兩金豬撲滿」的可愛撲滿，因外形可愛，名稱又吉祥，讓她有帶回家的衝動，但仔細旳一看發現豬腳設計的形狀好像怪怪的，讓她忍不住拍照上傳。

從女網友分享的照片可見，小豬撲滿圓潤可愛，不僅身著象徵虎年的虎皮大衣，眼睛還被設計成金錢的符號，豬腳的蹄尖部分則是短圓柱型，中間還有一條細細的開叉，女網友說，看到豬腳的蹄尖突然讓她瞬間買不下手。

文章一推出馬上引起網友熱議，不少網友看完都直呼害羞，「不好意思，我想歪了」、「可能是多功能撲滿」、「摸元寶可以求財，摸腳腳可以求子」、「可以用布質椅腳套去套腳，但不要套成透明的喲」、「不要玩豬腳」。