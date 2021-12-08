陷入債務危機的中國房企佳兆業集團8日早間發布公告稱，該公司股份於12月8日上午9時起短暫停止買賣。截至12月7日收盤，佳兆業報0.92港元。

澎湃新聞網8日報導，按照此前公告，佳兆業現有票據已於2021年12月7日到期，未償還的本金總額為4億美元。佳兆業曾於11月5日停牌，11月25日方才復牌，時隔不到兩周時間，佳兆業再次宣布停牌。

為了緩解資金壓力，佳兆業曾於11月25日發布「有關發行在外2021年到期6.5％優先票據（現有票據）的交換要約及同意徵求」的公告，公司考慮採取交換要約及同意徵求的形式以實現延期18個月還款的目的。

不過，佳兆業的債券持有者並不買帳。佳兆業之後在12月3日公告稱，有關發行在外2021年到期6.5％優先票據的交換要約及同意徵求失效。這也意味著，佳兆業想要採取交換要約及同意徵求的形式實現延期18個月還款的計畫失敗。