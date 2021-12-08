瀚亞投資（新加坡）最新發布《亞洲固定收益投資意向調查》報告指出，將近七成的機構投資者，預計在未來12個月增持亞洲固定收益資產，並且青睞亞洲主權債及投資等級債。

2021年亞洲債券市場波動加劇，根據瀚亞投資全球研究調查發現，國際投資者仍對亞洲固定收益資產抱持樂觀態度。從增持意願來看，高達68％傾向在未來12個月內加碼，另有18％預計在未來24個月內加碼，僅14％無意願。

進一步地區來劃分，北美投資者相對歐洲與亞洲地區的投資者，更看好亞洲固定收益債券前景，其中77％表示可能在未來12個月增持相關資產，17％可能於24個月內增持，僅6％無加碼意願。

瀚亞投資（新加坡）投資策略長黃文彬指出，亞洲國家預計仍是全球成長主要動力來源，擁有來自對金融產業的結構性需求、人口轉型、基礎建設缺口，與穩健的經濟成長等上述利多，將持續推升對市場對亞洲債券的需求。尤其在亞洲固定收益市場規模跟體質日益成熟、選擇更多元的情況下，可望提供投資者更多的投資機會。

黃文彬進分析，在尋求增持亞洲固定收益的亞洲地區投資者中，絕大多數偏好投資於亞洲國家主權債、達64％，亞洲國家投資等級債位居第二，亦有49％看好該資產。探究願意增持的原因，主要是相信亞洲基本面和穩定性有所改善，並能提供較高的固定收益來源。

瀚亞投資CEO Seck Wai-Kwong表示，亞洲債券市場充滿多元的投資機會，擁有完備的研究和分析能力是資產管理業者最重要的關鍵。瀚亞投資為亞洲最大的固定收益資產管理公司之一，團隊遍佈新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、越南、大陸、台灣和韓國，並在印度擁有一家合資企業，利於團隊深入本地市場，全面掌握亞洲債券所有資訊。

這次調查報告，主要為觀察投資者對亞洲固定收益市場的興趣與意願，及未來24個月對於改變固定收益投資配置的預期，於7月至9月進行，受訪者為來自亞洲、歐洲和北美的退休基金、基金會、公益基金、保險公司、私人銀行、財富管理公司和諮詢機構的196名投資決策者。