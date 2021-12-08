今早陳其邁受訪時表示，這是選舉奧步，相當不可取，民主應該是公平選舉，不應用錯假訊息擾亂民主的進行。（柯宗緯攝）

高市街頭近日有民眾隨垃圾車放送「若支持民進黨，四項公投投同意」使出反宣傳，高雄市長陳其邁今（8）日怒批，選舉奧步，不應該用這種錯假訊息擾亂民主的進行。綠營今早也按鈴申告，促檢警、選委會介入嚴查。對此，高雄民間鬥士團體總召徐尚賢回嗆，民進黨做賊喊抓賊，低俗不堪、無恥至極。

針對前罷捷發言人徐尚賢等人近日隨垃圾車放送「支持民進黨，四項公投就要投同意」。今早陳其邁受訪時表示，這是選舉奧步，相當不可取，民主應該是公平選舉，不應用錯假訊息擾亂民主的進行，「我覺得這個是也有可能觸法的疑慮，但我希望大家還是能夠提供正確資訊」，就理念上來進行說服與溝通，這樣比較好，毋通出奧步。

陳其邁強調，溝通方式有很多種，除演講到街口或菜市場這些都有必要，必要時候我們會在不同的場合，告訴民眾為什麼要投不同意，對高雄或台灣來講這是非常重要，我們會努力的很誠懇地向市民說明。

民進黨高雄市議員擬參選人、「高雄正能量」成員林志誠、黃雍琇、李庭慧及鄧巧佩今早在市議員林智鴻及律師陪同下赴高雄地檢署按鈴申告，要求檢警與市選委會嚴辦違法造謠奧步，還給全民乾淨、理性的公共政策討論空間。

對此，徐尚賢自嘲，「鳳山阿賢本來不是個咖，現在被這幾個咖搞一搞，還真的變成了個咖小，真感謝關愛鳳山的徐尚賢啊！」他也反嗆，民進黨作賊喊抓賊，「低俗不堪，無恥至極！」。

徐尚賢奉勸民進黨照個鏡子看看自己的嘴臉，把反毒豬說成反美豬，把護藻礁說成反三接，嚴重造謠完全扭曲，真是擾亂台灣的大師，處處有傑作，惡質文化青史留名、永垂不朽。

徐尚賢重申，「我們所說支持民進黨的好朋友四項投同意，到底有何不對？有何問題？我們還要說抗中保台的好朋友，四項投同意，蔡英文感謝您！安抓？食醋逆？這才是愛台灣的展現！」