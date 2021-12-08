大陸《環球時報》8日報導，香港新選舉制度施行後的首個立法會換屆選舉，將於本月19日舉行，153名候選人將競逐90個席位。香港特區行政長官林鄭月娥3日接受大陸《環球時報》專訪時表示，過去這些年來，香港在民主、選舉等方面推進的工作並不應該用「政改」一詞來形容，因為香港的政治體制已在《基本法》內有明確規定。而鑒於當下香港已擁有一個具有廣泛代表性的選舉委員會，未來仍將有機會依照《基本法》和香港實際情況，循序漸進推進行政長官普選工作。

對於四年多的執政經歷，林鄭月娥表示自己有欣慰，也有遺憾：欣慰的是，香港歷盡風浪，終回平穩；遺憾的是，自己沒能更好地團結香港社會。在她看來，未來的香港，將是一個獨特、多元而富有魅力的地方，為企業和個人提供光明的前景——這也是她希望傳遞給那些因擔心「政治氣氛」而離開香港的人的資訊。

林鄭月娥強調，回顧過去四年，在香港政改扮演的角色，她說，落實《基本法》有關內容不算「政改」。回歸以來，香港做了三次所謂「政改方案」，只有一次成功，因為沒有得到立法會超過2／3支持。

但回看這些年經歷，其實那些工作並不是「政改」，因為香港特別行政區的政治體制已經很清楚明白地寫在《基本法》內有關行政長官選舉的部分之下，即「根據香港的實際情況，循序漸進地實現普選」，但前提必須要有「具有廣泛代表性的提名委員會」，來提名相應的特首候選人。所以並不是在「政治體制改革」，而是在落實基本法中的有關內容。

林鄭月娥說，2013年到2015年當時叫作「政改小組」的工作團隊，花了20個月去落實普選行政長官，社會上也取得一些基本共識，但卻遭到了一些議員反對。事實上，這些議員在過去幾年中只要是和特區政府有關的、和特區管治有關的方案，他們全都會反對。

她認為，鑒於香港現在已經有了一個具有廣泛代表性的選舉委員會，未來將有機會按照《基本法》第45條繼續推進香港普選行政長官，當然這必須要看香港的實際情況。

林鄭月娥指出，對於即將舉行的香港立法會選舉和明年特首選舉，她有三個期待：第一個期待是，此次立法會選舉能真正體現出完善選舉制度的重要目標——愛國者治港。

第二個期待是，可以讓選民們瞭解，香港並不是要搞一個「清一色」的選舉。現有的153名候選人有不同的政治背景，有一般稱之為「建制派」的人，也有「非建制派」、或以往屬於「民主派」人士。還有許多獨立人士，比如大學副校長、成功青年創業者等。

第三個期待是，未來立法會能真正做到反映香港各界意見，既能把民眾的訴求帶到立法會，也能履行基本法下修訂法律、審批撥款等憲制職能，還能監督行政機關工作。

所以，她現在每天都在呼籲、鼓勵香港更多登記選民積極參與這次選舉。也在新冠疫情下做出特殊安排，在三個陸路口岸設立投票站，使在大陸居住的香港登記選民可以在19日當天投票，然後馬上折返大陸且無需隔離。