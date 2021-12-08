日本桌球天后福原愛今年7月和江宏傑和平宣布離婚，恢復單身後，福原愛曾多次接受陸媒訪問，最近她再度接受《中新社》專訪，坦言認為大陸桌球運動實力雄厚、運動員多，有時她覺得家鄉日本的實力終於追上大陸，但之後又發現被一腳踹開，令她直言有「心被撕碎」的感覺。

福原愛先前一身爆瘦出席大陸與日本「乒乓外交」活動，可見她仍心繫從小到大陪伴她、最愛的桌球，據《中新社》報導，福原愛最近接受視訊專訪，提到上月底結束世界桌球錦標賽，她表示就她觀察，「感覺中國已經把日本隊當成了對手，中國隊剛好在新舊交替的階段。」並讚從成績看來，大陸桌球的實力實在太雄厚。

福原愛接受視訊專訪，大聊大陸與日本桌球運動水準。（圖／翻攝自秒拍）

被問到是否認為日本桌球的實力是否漸漸趕上大陸？福原愛說：「有時候距離看起來是越來越近，有時候卻像是一下被踹開的感覺」，並拿過去參加比賽的經驗補充，假設她這回贏了丁寧，接著就會被大陸研究戰術和擊敗方法，「那時就覺得有一種『心被撕碎』的感覺。」

福原愛今年初為了擔任東奧球評回到日本，沒想竟傳出和江宏傑婚變，甚至傳出被拍和高帥男出遊，最終兩人協調離婚。而福原愛先前成立的「Omusubi」公司，近期傳出擔任董事的好友已經在8月底離職，公司未來不知何去何從，但她不久後接獲青森大學的聘任成為客座副教授，希望能邀她將國際知識傳遞給學生，又傳她將出任職業桌球隊「琉球Asteeda」公司的社外董事，斜槓事業身分不斷增加中。