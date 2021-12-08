竹聯幫分子、酒吧業者張益祥涉嫌與調查官徐宿良合作，販售徐監守自盜的毒品遭羈押禁見、起訴，桃園地院8日開延押庭。張辯護人說，張許久未與家人見面，身心狀況出問題，希望至少解除禁見。合議庭討論後，裁定延押解除禁見。

徐宿良涉嫌偷竊調查局毒品後，先找上竹聯幫分子楊正祥盜賣毒品，但楊因它案在大陸被逮，因此徐找上酒吧業者張益祥，檢方調查，張益祥獲利高達1.44億。今年7月遭依貪汙、毒品罪嫌起訴。

張益祥12月8日開延押庭，他辯護人主張，張益祥4月至今一直羈押禁見，身心狀況已出問題，加上偵查中時，張就有就醫紀錄，希望能夠交保，或者尋求其他方式替代羈押。辯護人也說，一直禁見對他精神狀況不好，家人也因為太久沒看到張，有類似狀況。辯護人補充，張的通聯、ETC，經過調查局地毯式搜查，沒發現他與陳、蕭男子以外的人有交易紀錄，希望解除禁見，或者範圍限制在家人。

不過檢察官認為，仍有羈押必要性，至於禁見部分，張益祥否認貪汙、毒品部分犯行，加上供述與其他被告不同，且透過親友洗錢，張部分否認，若解除禁見，有串證之虞。不過合議庭討論後，裁定延押，但解除禁見。