普鴻(6590)今日與台灣科技大學管理學院聯合舉辦「2022金融資安大趨勢」論壇，並宣布推出最新一代亂碼化伺服器（Hardware Security ModuleHSM）。同時，普鴻領先全球，首創「安控即服務」（Security as a Service，SaaS）訂閱制模式。普鴻董事長林群國表示，元宇宙時代來臨，相關應用與交易大幅增加，『數位分身』（digital twin）的認證更顯重要，而加解密技術正是其資安基礎。可以預見，在元宇宙應用快速增加之際，高速、安全且不間斷的加解密技術將是未來趨勢，亂碼化設備（HSM）需求也勢必出現爆發性成長。

普鴻運用高規格的雲原生架構，可支援軟體更新時過版不停機，也能應付瞬間大量以及負載平衡，除可有效解決金融業與各行各業轉型時的難題外，未來更能深入到製造、國防產業。目前普鴻已將服務帶進東南亞，透過新市場、新商業模式，2022年普鴻將全力衝刺市占率，擴大營運規模。

林群國指出，在發展各項金融數位服務時，亂碼化伺服器（HSM）的加解密技術是最重要的資安基礎。若將鏡頭拉遠到元宇宙時代，當虛擬世界中應用、交易快速增加時，高速穩定的加解密技術，對打造安全且高品質的使用者體驗相當重要。

看準未來元宇宙中龐大的資安需求，普鴻宣布推出新一代硬體亂碼化伺服器（HSM），在商業模式上，則推出「安控即服務」（SaaS）訂閱制，能配合客戶彈性財務規劃部署，同時提供優於國外廠商的全天候在地服務，以優越的延展性與擴充性，大幅減輕維運人員的工作。普鴻「安控即服務」已打進國際市場，預計2022年第一季正式在東南亞推出。

普鴻是全球少數深耕支付硬體亂碼化設備（Payment HSM）的廠商，在國內市占率已達6成。而台灣自主研發的資安產品，除了品質穩定、商業價值高，更具有國外廠商無法取代的國防戰略地位。

此外，普鴻近年深入學校，透過論壇、課程、獎學金、實習等面向，積極培育本土金融資安人才。2021年已與6所大專院校合作，推行45場演講，包括國立臺灣科技大學、國立東華大學、國立中山大學、國立高雄大學、淡江大學、國立臺北科技大學等。