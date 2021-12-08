工業電腦廠融程電(3416)公布2021年11月自結合併營收2億元，較10月1.81億元成長達10.11％、較去年同期1.8億元成長達11.11％，自近半年低點回升、改寫同期新高。累計前11月合併營收22.6億元，較去年同期16.66億元成長達35.65％，持續改寫年度新高。

融程電表示，耶誕節前海運塞港問題持續惡化，船期導致訂單出貨不順、無法及時滿足訂單，10月營收因而出現「雙降」，但因客戶拉貨動能不墜、後續訂單能見度維持良好，帶動11月營收回升，對第四季營運仍維持樂觀展望。

融程電受惠多項指標性大單入袋，今年以來維持強勁成長動能，公司預期全年營收成長3成目標可順利達成，雖面臨供應鏈吃緊導致零組件缺料挑戰，但在規模經濟顯現帶動採購成本下降、配合生產效益提升下，預期毛利率可維持不低於34％水準。

展望後市，融程電的強固型平板業務持續聚焦車檢、倉儲物流、車載電腦及醫療保健等四大塊速成長領域，並陸續取得數家一線新客戶訂單，公司目前正積極布局2022年首季訂單出貨動能，致力達成公司原訂成長目標。

此外，融程電跨足強固型筆電市場，預期本季起開始小量出貨，明年第二季起帶來較顯著營收貢獻，同時積極投入公共安全應用整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務、類比通訊轉數位通訊、5G和雲端整合等提供完整方案。

融程電表示，公司將持續擴大營運版圖，在多成長引擎驅動下，目標未來5年營收每年均維持穩健成長、力拚營運持續創高。除了自體成長外，公司亦不排除透過併購擴張版圖，進一步增添營運成長動能。