受惠於出口暴增並創下歷史新高，美國10月貿易逆差大幅縮水，顯示貿易項目可望為本季經濟增長做出貢獻，為一年多以來首見。

除了出口創新高，美國商務部周二發布的報告亦指出10月進口亦刷新歷史記錄。強勁的貿易數據，再加上持續緊俏的勞動力市場、強勁的消費者支出，以及穩健的服務業和製造業活動，在在顯示隨著年終將至，美國經濟正在加速成長。

FWDBONDS駐紐約首席經濟學家Christopher Rupkey表示，美國的貿易逆差正大幅縮小，給經濟挹注更多動能，這表示2021年底的經濟增長將更為強勁。他表示，貿易形勢持續好轉，再度印證美國經濟非常強勁。

美國10月貿易逆差為671億美元，較9月逆差809億美元大幅縮減逾17%，不僅赤字了創下6個月新低，亦創下2015年4月以來最大跌幅，顯示在這場大流行病造成供應斷鏈後，商品和服務的流通已經增加。

根據路透社所做的預測調查，經濟學家預估美國10月貿易赤字為668億美元。

美國10月出口成長8.1%，達到2236億美元，創歷史新高。其中，商品出口飆升11.1%，為1587億美元，亦創歷史新高。工業用品和材料出口增加64億美元。原油出口增加12億美元，並創下歷史新高。

在其他工業機械和民航機的出口帶動下，資本材出口增加31億美元。食品出口增加21億美元，其中黃豆出口增加18億美元。受到鑽石、汽車、車用零件和引擎的外銷成長帶動，消費品出口成長16億美元。

10月服務出口成長10億美元，達到649億美元，反映出國際旅行、其他商業服務，以及智慧財產權使用費的增加。美國在鎖國20個月後於11月初重啟國門，因此這項數據可望進一步增長，但該國為了防堵Omicron新冠變種病毒而對非洲南部國家祭出境管措施後，可能導致國際旅行活動暫時放緩。

美國10月進口成長0.9%，達到2907億美元，創歷史新高。商品進口成長0.7%，達到2427億美元，亦創歷史新高。

經通膨調整後，10月質實商品貿易赤字大減135億美元，為976億美元，創下去年12月以來新低。如果這項數據持續縮小，那麼貿易項目可能會為本季的國內生產毛額帶來貢獻。此前貿易逆差已連續5季拖累美國的GDP增長。

市場對於美國第四季GDP季增年率的預測最高達8.6%，遠優於第三季因供應短缺和Delta變種病毒而僅成長2.1%。