鴻海集團半導體設備廠京鼎（3413）預計將辦理不超過880萬股的私募增資，將引進策略性投資股東，傳出有可能是京鼎的美系設備龍頭大客戶入股，激勵股價表現。

京鼎11月10日董事會決議，將辦理上限880萬股的私募，對象以策略性投資人為限。公司表示，選擇以策略性投資人之主要目的為希冀藉由策略性投資人之品牌、行銷及技術優勢，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，對未來營運產生直接或間接助益。惟目前尚無已洽定之應募人。

京鼎本次預計私募股數不超過880萬股；市場傳出，公司最大客戶、美系設備大廠可能入股，若認足此次私募，將佔京鼎增資後股本的9%，成為京鼎第2大股東。私募後，公司股本將由目前近8.77億元增加為9.65億元。

對於業界傳出策略性投資對象可能是公司的美系設備龍頭大客戶，京鼎公司表示，此案尚無已洽定的應募人。

受惠半導體大廠積極擴廠投資，京鼎第三季以及前三季獲利均創新高，前三季歸屬於母公司業主淨利11.28億元，年增約18%；基本每股盈餘12.91元。

第四季隨著晶圓廠持續擴產，有利該公司單季營收持續穩健，全年營運將創下歷史新高紀錄。

展望明年，隨著半導體大廠持續積極擴廠投資，公司營運也將再挑戰雙位數成長，並再創新高紀錄。