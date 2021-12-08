台中二選區立委補選戰況激烈，國民黨候選人顏寬恒昨親自敲下第一磚、拆除弟弟位於南屯區的公保地違建，卻被民進黨候選人林靜儀質疑他無照操作挖土機，對此，顏寬恒強調，他是在工班安全、確認安全無虞下動作，且只是啟動挖土機，並沒有真正操作。

林靜儀表示，顏寬恒做那個動作只是想要秀一下，但當政治人物的都要知道法規相關關係，看到的第一個念頭就是操作挖土機具要有證照，且台中市政府也會規範操作機具者的工作人員名單，這情況一看就覺得不適當。

顏寬恒則說，當時的情況是經過專業工班安排，且是在安全無虞的範圍下動作，他做的只是一個啟動的動作、沒有操作；公保地違章拆除是事實，違章就是該拆就拆、該做就做，呼籲對手不要轉移焦點。

顏寬恒強調，接下來應該聚焦在公保地的爭議，它是在錯誤的都市計畫，3、40年沒進行區段徵收，造成台灣幾萬名地主無法在自己的土地上合法蓋建築、無法自由買賣土地，牽涉到全國編定為公共設施保留地的所有地主，這些爭議政府要出來幫人民解決，而非把問題又丟給人民。