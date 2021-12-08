台中市新社區新社花海華豐街停車場8日發生工安意外，50歲巫姓男子在施作苗圃擋土牆工程時，約長30公尺、寬60公分擋土牆突然倒塌，巫男慘遭壓住，當場無生命徵象，仍宣告不治。

台中市消防局上午10點9分獲報，承包行政院農委會水土保持局的白冷圳大地裝置藝術工程，在施作苗圃擋土牆工程時，約長30公尺寬60公分擋土牆倒塌，巫姓工人遭擋土牆壓住，已無生命徵象。

消防人員抵達時將巫姓傷者救出，緊急送東勢農民醫院急救，但仍回天乏術，台中市勞檢處目前正在了解中。