國民黨台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等5人昨日赴台北地檢署告發林秉樞洗錢，民進黨立委管碧玲則在臉書寫下，「2300萬是假的，買藝術品是假的，用騙子的P圖去動用司法資源，是5傻」。對此，羅智強質疑，管碧玲幹嘛跳出來幫林秉樞辯白？難道林秉樞除了「段老大」之外，還有「管老大」嗎？並批管碧玲還在帶風向「壞透了！」

羅智強今（8）日在臉書表示，昨提告林秉樞4大罪，立委管碧玲卻發文說林的2300萬存款是假的、買藝術品也是假的，還說他和徐巧芯、游淑慧、黃士修、鄭照新是「五傻」，而現在林秉樞的事已提告，如果2300萬存款是假，事涉偽造文書；如果2300萬存款是真，恐怕有洗錢等罪，管碧玲幹嘛跳出來幫林秉樞辯白？

羅智強質疑，難道林秉樞除了段宜康「段老大」之外，還有管老大嗎？全黨都想要淡化林秉樞網軍案，千方百計要引導大家不要查金流，這不是此地無銀三百兩嗎？

羅智強說，林秉樞冒充公務員罪證確鑿，還有人抖內政論節目來恐嚇高嘉瑜，這些都在管碧玲的眼皮底下發生，管碧玲不追查真相，反而說提告的人是五傻，這個世界的正義觀顛倒了嗎？不過羅智強也提到，改變世界需要傻子，被管碧玲說是五傻他甘之如飴，但放任犯罪發生，還在帶風向的管碧玲，「人不傻，只是壞透了！」

此外，徐巧芯昨也在臉書表示，如果是P圖，就是偽造文書；如果不是，就可能涉及洗錢或逃漏稅，「兩個我們都有告，少在那邊帶風向」，而管碧玲身為立委，卻對於林秉樞的惡行視若無睹，「不只是傻，更是壞！」