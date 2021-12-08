中新社8日報導，大陸國家郵政局快遞大數據平台即時監測資料顯示，12月8日，2021年中國快遞業務量已達1000億件，象徵中國郵政快遞業發展又邁上了一個新的台階。據指出，今年第1000億件快件是一箱從四川省眉山市多悅鎮正山口村寄出的愛媛橙，由中通快遞承運，8日發出，將於9日上午送達位於陝西西安的收件人手中。

大陸國家郵政局副局長陳凱表示，近年來中國快遞業持續抓重點、補短板、強弱項，綜合實力持續增強。年快遞業務量突破1000億件，連續8年穩居世界第一。快遞支撐實物商品網上零售額、農產品銷售額、製造業產值和跨境電商銷售額再創新高。

目前，大陸8家快遞企業成功上市，形成3家年業務量超100億件、收入規模超1000億元人民幣的品牌快遞集團。

據了解，中國快遞業日均服務使用者近7億人次，年新增就業保持在20萬人以上。重點地區間快遞服務全程時限縮短到58小時左右，有效申訴率不斷下降。

據報導，中國快遞業「科技含量」不斷提升。大資料、物聯網、人工智慧、區塊鏈和北斗導航等先進技術與行業結合更加緊密，「小黃人」、無人機、智慧倉廣泛應用，基本實現了服務功能多元化、寄遞服務快捷化、內部作業自動化和生產組織資訊化。

此外，行業陸海空綜合運輸體系更加健全，高鐵快遞穩定運行，專用貨機從71架增加到126架。快遞綠色包裝治理不斷深入，快遞電子運單、迴圈中轉袋基本實現全覆蓋。