桃園自設61個莫德納疫苗接種站，隨到隨打送桃園3號好米，為了拚接種率，桃園市長鄭文燦8日防疫會議宣布，待5000份白米送完，將連同中央補助的100元再加碼100元，由災害預備金支應，未來在桃園隨到隨打站打莫德納就送200元禮券，且不限定21日結束，待疫苗打完為止。

鄭文燦說，截至7日，桃園第一劑接種人數189萬7562人、涵蓋率83.50％，第二劑接種

144萬7626人、涵蓋率63.70％，分別高於全國5.27％和2.36％，但第17期AZ和BNT接種預約率都僅5成多，打氣略有下滑，45個社區接種站預約率可以到70％，市民仍可預約。

鄭文燦也提到，桃園自6日起陸續在桃園火車站後站1樓、華泰名品城、桃園及中壢國民運動中心以及部分全聯門市設置莫德納疫苗接種站，隨到隨打免預約還送1公斤的桃園3號白米1包，現有61站已為700餘人施打。

鄭文燦說，考量白米重、不好搬運，將改發禮券，在中央為莫德納接種站專案補助1人100元，桃園將以災害預備金加碼每人再多送100元，指示衛生局加緊採購超商禮券，待現有5000份白米送完，未來只要符合資格者到桃園隨到隨打站施打莫德納疫苗，就能領到200元超商或量販店的禮券，且不受中央專案施打到21日的限制，超過時間只要莫德納有餘裕，就會持續送200元。

鄭文燦呼籲18歲以上還沒接種過新冠疫苗者，或接種第一劑莫德納疫苗已滿4周、接種第一劑AZ疫苗已滿8周者，或不論廠牌疫苗已接種完2劑且間隔滿5個月者，皆可踴躍前往隨打隨打站接種，強調變異株Omicron在各國迅速傳播，鼓勵完整接種提高群體保護力，打完2劑再追加1劑莫德納，保護力更佳。

鄭文燦也提到，隨打隨打站會持續覓點再增加，包括賣場、觀光工廠、車站、觀光景點等都洽談增設中，時間及地點可參考桃園市政府防疫資訊站https：／／covid-19.tycg.gov.tw。