今天上午來自全台各地近500位原住民，到台中市議會陳情爭取居住正義。（陳世宗攝）

黃仁為原住民鄉親爭取居住正義，並要求市府儘速相關後續作業流程，讓原住民儘速住進去。（陳世宗攝）

市府由原民會主委林益陸代表市長盧秀燕出面接受陳情書，並承諾依市府與慈濟簽訂的對象配住。（陳世宗攝）

原住民齊聚台中市議會爭取居住正義 原民會：依慈濟簽訂對象配住

台中市花東及自強新村重建95戶並預計月底進住，因超黨派市議員質疑名冊前後不一及繼承等問題，引爆原住民市議員黃仁不滿認為故意挑起族群對立，今天上午動員近500位來自全台各地原住民到台中市議會陳情；市府由原民會主委林益陸代表市長盧秀燕出面接受陳情書，並承諾依市府與慈濟簽訂的對象配住。

原住民市議員黃仁說，921地震後，台中市政府把近百戶流離失所原住民，安置在霧峰花東新村、太平自強新村；從前胡志強市長開始爭取花東自強新村重建，受限於土地及龐大經費，長達 22年漫長時間才能夠成功爭取重建。

黃仁指出，2017年林佳龍前市長市府團隊解決國有地變更租賃問題，並由慈濟慈善基金會援助，結合中央補助款共計近3億3千萬元初期經費，建蓋95戶永久宅，安置近400位原住民族人，最後在盧秀燕市府團隊的高度關心及全力支持下，終於成功在今年12月將正式落成啟用。

黃仁表示，市府與慈濟基金會雙方簽訂「台中市政府與財團法人中華民國佛教慈濟慈善基金會合作興建房屋契約書」約定事項，所興建的住宅依序以下列四類為配住對象：(1)受安置戶。(2)弱勢原住民。(3)災民。(4)其他經認定需援助者。

台中市花東及自強新村設置願景和展望及期程，原民會日前在台中市議會進行專案報告時，因超黨派市議員質疑名冊前後不一及繼承等問題，一度引爆原住民市議員黃仁不滿認為故意挑起族群對立，5度上前嗆聲；今天上午動員來自全台各地近500位原住民到市議會陳情，爭取居住正義。

市長盧秀燕指出，市府不評論個案，市府依三大原則，希望族群融合，秉持公平正義，依法行政，公務人員手心手背都是肉，一切依法行政。

市府由原民會主委林益陸代表接受原住民陳情，並允諾依市府和慈濟基金會簽訂的四類配住對象，積極儘速辦理。