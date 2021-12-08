Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週登場，並頒發經濟部能源局「優良太陽光電系統光鐸獎」。開陽投控(6839)以「高雄市海洋局前鎮漁港工程924KW」、「雲林縣四湖1417地號工程207.68KW」以及「雲林嘉南大圳濁幹線工程6MW」，分別拿下「優良屋頂型中大系統獎」、「優良地面型系統獎」、「優良系統廠商獎」三項獎項，成為大贏家。

「高雄市海洋局前鎮漁港工程」採用電泳塗裝鋁框之雙玻模組、高規熱浸鍍鋅鐵+氟碳烤漆支撐架和RSG鋼管，符合耐港口腐蝕環境需求，且支撐結構能耐16級平均風速，優於法規要求的13級，可滿足20年以上系統運轉需求，搭配完善系統維運，獲得全程發電達3.95度/天/KW優異發電表現。

「雲林縣四湖1417地號工程」採用電泳塗裝鋁框之雙玻模組、高規熱浸鍍鋅鐵、RSG鋼管，符合嚴格腐蝕環境需求，支撐架主樑連接螺絲採扭斷螺絲，橫樑間使用防垂桿彼此拉撐，強化支撐結構，造就自計費起至今平均發電量達4.15小時優異成績。

「雲林嘉南大圳濁幹線工程」基礎設計採全套管基礎工法，最大跨距達23.19公尺，H鋼與C型鋼材質分別為SN400YB與SN490B且經防鏽處理，適用於大跨距結構與潮溼環境，無礙大排清汙。開工後3個月內完工掛表，其工程之艱鉅性與時效性展現開陽投控材料調度與工程運作能力，日平均發電量為3.67度/天/KW，也展現其優秀維運能力。

對於公司參選的獎項全數獲獎，董事長蔡宗融表示，很榮幸開陽投控工程品質受到國家肯定，開陽投控是一家非常專業的EPC(Engineering、Procurement、Construction)廠商，我們擁有超過百位優秀EPC工程師，累積超過仟座太陽能電廠施工經驗，可以針對不同土地、環境提供最適宜的規劃。除了上述獲獎案場外，開陽投控也在今年完成數個國內具指標性高難度案場，包含：單一公司最大屋頂型電廠(全球傳動樹林工廠)、最大地面型電廠(雲林天機太陽能電廠)、全台首座不利農耕地電廠(雲林天機太陽能電廠)…等。

對於公司未來展望，蔡宗融表示，2050年碳中和目標明確，綠電需求只增不減，開陽投控是少數具規模且高品質的EPC廠商，工程能見度相當良好，未來2~3年預計開工量達300MW以上；並同時積極布局電廠維運、電廠投資、儲能系統和綠電交易，預計今年將有1MW儲能系統進行商轉。