離岸人民幣（CNH）兌美元8日盤中最高觸及6.3510元，創下2018年5月來新高。在岸人民幣兌美元（CNY）8日上午上漲逾100基點，最高曾升至6.3555，創2018年以來新高。

同日，人民幣兌美元中間價創逾半年來新高。大陸官方8日開出的中間價報6.3677，較7日中間價報6.3738，上升61基點，漲幅0.1％。

此外，中國人民銀行8日公佈，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日在公開市場開展了人民幣100億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2.2％。