IC通路商文曄科技2017年以18.97億元併購宣昶，傳出內線交易案，台北地檢署認定，宣昶總經理劉憲的前女友魏妘蓁偷聽劉公務電話、宣昶獨董戴盛世的妻舅張文傑則與戴閒聊時，分別獲悉併購案訊息下單買賣宣昶股票，各獲利66萬、10萬元，8日依《證交法》內線交易罪起訴魏、戴2人。

至於曾因本案被檢調約談的劉憲、戴盛世、戴妻張光惠、文曄董事孔繁仁、同案被告蕭運金、何志紘、陳凌芝、許育誠、廖克恭、王登群、彭建國、鄒文煌12人，北檢均認定罪證不足，今將12人不起訴。

起訴書指出，時任宣昶總經理的劉憲當時參與併購案商議過程，2017年2月間，劉憲前往魏妘蓁住處時，劉憲接到1通公務電話，魏女偷聽到「宣昶公司有可能會合併」、「有機會談談看」、「可以合併」；另魏還發現劉憲隨身文件中有併購案資料，魏即買進宣昶股票，套利66萬4400元。

另戴盛世2017年3月23日簽署保密承諾書，並被董事會選為兼任併購委員及薪酬委員，2017年4月初，張文傑與戴閒聊時，無意中聽聞「併購價格大概是20幾元」，張文傑即買進宣昶股票，獲利10萬4250元。