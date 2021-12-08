即使全球已逐漸熟悉疫情下的新生活模式，但新冠疫情仍持續對經濟、貿易造成衝擊，其中美西塞港狀況遲遲未緩解，將讓許多產品陷入嚴重供不應求處境。原先多數專家預估，供應鏈問題至少要到明年中才有機會紓緩，沒想到洛杉磯港負責人Gene Seroka從近期的貨物量評估，供應鏈混亂的狀況可能會持續到明年底才消退。

綜合外媒報導，全美最大港口營運商Gene Seroka談到近期貿易量的趨勢時表示，「我們處理進港貨物還需要一段時間，數量依然很高，但預計會在農曆年前觸頂，進口商會提早拉貨，趕在大陸工廠與港口休假前補庫存。」

此外，Gene Seroka透露，零售商與家具公司的庫存比率仍處在2011年以來的新低，因此各大企業都需要拉貨填補庫存，「我認為這種狀況可能會持續到2022年末，但我們正一點一滴取得進展。」

報導指出，儘管長灘港與洛杉磯港已經設法解決港口壅塞的危機，但貨物延遲的情況依然存在，加上兩大港口每日必須處理美國40%的進口貨櫃量，因此影響美國貿易運輸的層面也越廣。

先前美國運輸部長Pete Buttigieg曾表示，美國供應鏈問題確定會延續到明年，在於需求仍遠遠超過預期，並強調拜登政府積極推動的1.2兆美元基礎建設法案，將是解決問題的最佳解方，「我們需要處理這種深遠的問題，因為當需求出現波動或供應中斷，就很容易發生疫情期間所看到的情形。」

全球最大玩具製造商之一MGA Entertainment創辦人兼執行長Isaac Larian則表示，目前最重要的問題是沒有人力，缺乏勞動力解決運輸困境，即使拜登要求港口以每周7天、24小時不間斷營運仍無法緩解。