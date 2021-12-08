不少人一放假就會小酌紓壓，有些人喝多了也面不改色，但有些人一喝就臉紅，到底哪一種代表身體解酒快呢？家醫科醫師洪暐傑分享一則例子，先前一名人夫來做健檢，提到他一喝酒就會臉紅，認為是酒量好、解酒快，但事實並非如此，酒後容易臉紅其實是酒精代謝能力差，不僅容易宿醉頭痛，罹癌機率也較高。

家醫科醫師洪暐傑日前在臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》分享，一名人夫來做健康檢查，當他詢問對方是否有抽菸、喝酒或吃檳榔習慣時，他的妻子表示，丈夫平常喝很多酒，但人夫下一秒則反駁，自己天生適合喝酒，因為他只要一喝酒，臉就會馬上變紅，代表他解酒快，但妻子並不這麼認為。

洪暐傑醫師則表示，其實喝酒後臉會紅，並非表示解酒快，而是酒精代謝差的徵兆，喝酒臉紅是警告色，這類的人得食道癌、口腔癌、心臟病的機率都比較高，其中罹患食道癌機率更高達14倍。

洪暐傑醫師解釋，酒精裡的乙醇喝進體內後，先由乙醇去氫酶（ADH）代謝成有毒乙醛，再由乙醛去氫酶（ALDH2）代謝成無毒性的乙酸，不過基因中缺乏ALDH2酵素者，就容易造成乙醛累積，無法順利代謝酒精，讓人感到臉紅、頭痛或心悸等，未來也比較容易罹癌，而且台灣缺乏ALDH2酵素的人接近一半。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！