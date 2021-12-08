由科技股領軍，隔夜美股主要指數全面大漲，受此提振，周三香港股市上漲，目前恆生指數漲0.4%，為24079.83點。國企股漲0.42%，為8562.75點。

投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂緩解，周二道瓊工業指數收漲492.40點或1.4%，為35719.43點。標普500指數收漲2.07%，為4686.75點，創下3月1日來最大漲幅，且距離歷史高點僅差1%左右。那斯達克綜合指數大漲3.03%，創下3月9日來最大漲幅。

不過恆生科技股指數今天表現平平，目前僅漲0.52%，比亞迪電子漲逾7%，漲幅最大。阿里巴巴繼周二大漲12%後，目前下跌4.5%，跌幅最大，在藍籌股中亦表現最差。

生技股表現亮眼，香港上市生技股指股大漲2.7%。藥明生物目前漲5.5%，稍早前一度漲破6%，在藍籌股中表現最佳。

比特幣收復5萬美元大關，激勵柏能大漲8.2%。根據Coindesk報價，目前比特幣下跌0.62%，報50484.22美元。

嗶哩嗶哩漲2.35%，稍早前一度漲逾5%。該公司宣布將推出新功能，擴大直播銷售業務。