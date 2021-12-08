34歲的大陸知名女星張嘉倪，2018年在宮廷劇《延禧攻略》中飾演美艷又瘋癲的順嬪一角而再度爆紅，因而擁有「最美妃子」的封號，也讓她演藝事業再度攀向巔峰。而近日受邀出席活動的她，在網路上公開一系列造型側拍，絕佳的好身材與狀態讓網友們大感驚艷。

由大陸知名酒店與航空公司所共同舉辦的「悅游金榜盛典」，於昨（7）日盛大展開，現場除了邀請在大陸發展的台灣男星賴冠霖外，不少大咖明星也受邀出席。其中，最受矚目的就是「最美妃子」張嘉倪，她透過工作室在活動前所公開的造型側拍中，只見她穿著一件摩卡色的絲緞流光裙，在河岸邊擺出各種嫵媚的姿勢，而禮服不對稱的繞頸設計使她一轉身，白皙美背立刻乍現。

張嘉倪在微博上率先公開造型美照。（圖／微博@張嘉倪）

另外，張嘉倪抵達現場後的「零修圖」紅毯照也同樣令人驚艷，禮服修身的剪裁與裙襬側邊高衩的設計，使她一到定位擺出拍照的姿勢，立刻秀出發光美腿與腿根，電得網友直呼：「這身材太絕了」、「顏值絕對第一」、「完全不像兩個孩子的媽」、「我夢中的身材」、「這套造型太愛了」、「太自律了」、「身材真是不得了」、「根本就是個少女」、「怎麼可以這麼美」、「顏值炸裂」、「哇！夜中仙女」、「羨慕這種漂亮的肩頸線條和姣好身材，太迷人」、「買超（張嘉倪丈夫）奪妻之仇不共戴天」，吸引網友熱烈討論。