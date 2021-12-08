剛滿40歲的女星謝忻挺過不倫戀風波，努力重振演藝事業並高EQ回應網民批評。昨(7)日她秀出勤上健身房的鍛鍊成果，只見她穿上霸氣蓬裙禮服露出美背線條，前方胸器好身材從正後方隱約可見，她寫道：「通往背影殺手之路很漫長」，粉絲則爆讚回：「已經夠殺了吧」、「妳可以雙殺」。

只見謝忻在照片中雙手叉腰自信挺立，身穿黃綠絨毛質感的寬版蓬裙禮服，襯托出謝忻整個人身形十分修長，也符合她音樂女神的原始人設；禮服前方兩片式深V開岔到肚臍，讓謝忻的正面好胸器映照在鏡中玲瓏浮凸，同時後方吊帶式設計讓美背完整展現，秀出的正是健身房鍛鍊出的纖瘦曲線。

謝忻因與阿翔發生婚外情而形象重挫，去(2020)年與經紀公司終止合約成為獨立藝人，沉潛一段時日後，事業上靠著社群平台的努力東山再起，目前IG累積10萬多網友追蹤，讓她順利接到不少代言業配廣告；感情上則於日前認愛大6歲的圈外男友，感情甜蜜打得火熱，而談到結婚一事時，她表示目前並不急著步入禮堂。

好身材需要勤上健身房鍛鍊維持，謝忻不吝分享辛苦做重訓的影片，也常曬美照讓粉絲一飽眼福；上(11)月17日她分享身穿貼身潛水服的身影，沒想到有網友竟在留言區中酸說：「就不能退出演藝圈嗎」，謝忻看到後高EQ回應：「目前沒有這打算喔！謝謝你的建議」，獲得一致讚賞。