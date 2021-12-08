立陶宛工業家聯盟主席賈努維丘斯（Vidmantas Janulevicius）8日證實，中國大陸海關的電子報關系統已重新納入立陶宛資訊；不過，他也坦言這不知能維持多久，而立陶宛商品現又面臨北京新的刁難手段，包括更冗長報關手續與延宕程序。大陸甚至會施壓立陶宛的合作夥伴，要求取消、終止與立陶宛的商業往來。

隨著台灣駐立陶宛代表處於11月18日正式運作，北京將與立陶宛的外交關係降級並暫停領事服務。近日，又再發生大陸將立陶宛自電子報關系統中的「來源國列表」全面刪除，導致貿易商無法報關而被迫停止立陶宛商品出口。

不過，賈努維丘斯表示，立陶宛資訊已於7日上午重新出現在大陸海關系統之中；但仍不確定能維持多久，以及未來是否會再生波折。他補充道，能重返來源國列表很可能是歐盟委員會的努力結果。

他也坦言，雖然立陶宛再次出現海關名單，出口程序也已恢復正常；但隨著優先等級被降到最低，進出大陸海關的立陶宛商品如今面臨更冗長的報關程序。甚至，北京正向立陶宛的外國合作夥伴施壓，強迫第三夥伴放緩甚至是放棄對立陶宛的訂單。北京的合作夥伴也暗示說，「一切都是因為政治，都是因為台灣」。

他舉例，1名為法國企業代工的服飾生產商表示，大陸以商品在立陶宛生產為由，決定不再自該公司採購任何產品，導致法國人表示如果不能解決此一問題，將另謀供應商。賈努維丘斯認為，這可能會影響立陶宛的部分服飾與紡織品企業。

同樣的，在另一起案例中，1家長年向大陸採購電子產品的化工企業，也被告知未來將不再接受其訂單。

對此，立陶宛政府指控大陸此舉是「透過各種管道進行經濟脅迫，已違反國際規範」不過，大陸位於維爾紐斯的辦公室，並沒有回應相關指控。