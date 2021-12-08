民進黨立委范雲及婦女團體今日共同召開記者會並指出，根據衛福部規定，若同一班學生一周內有2名兒童感染腸病毒，就要停課7天抑制傳播，對家長而言，等同是家庭工作兩頭燒，因此呼籲立法制定有薪防疫照顧假。

范雲說，現在家長雖然可以請「家庭照顧假」因應臨時狀況，但天數不足，且沒有薪資補貼的照顧假，造成家庭經濟缺口。此外，在機會成本選擇下，也常多由薪資較低的女性請假，惡化照顧性別分工不均、還可能產生職場性別歧視。

范雲表示，這次的疫情發現，政府願意因防疫需求而需要隔離者，提供津貼申請，因應照顧需求者，可以請假。參照國際，各國也把疫情危機變轉機，發展出照顧友善的制度。

范雲指出，挪威延長原本就有薪的家庭照顧假；德國制定學校和托育設施關閉期間，勞工可請 6週有薪照顧假；瑞典、紐西蘭也補助或支付照顧家庭的勞工薪資補貼。

與會的婦女新知基金會董事洪惠芬表示，新冠肺炎是近年較重大的傳染病，但其過每年都有各種疫情，像是腸病毒、流行感冒、登革熱等等。

洪惠芬指出，政府在考慮防疫政策時，不應只關注疾病感染的控制，也應將公民作照顧者的需求納進考量，否則照顧者難以兼顧工作與家庭，顧此失彼成為防疫破口，反而加重了社會的負擔。

與會的家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，行政院編列250億元預算作為「家庭防疫補貼」，但全國國小以下孩童約245萬、國高中特教生約5萬，共約250萬人，按人頭計算，每人1萬元，但家有老人、身心障礙者的長照家庭不該被忽視，防疫照顧假及津貼補助也應該將照顧失能、失智、身心障礙者的長照家庭納入補助對象。

與會的台北市產業總工會秘書黃健泰指出，幼兒在疫情下的照顧，讓許多勞動家長傷腦筋，除非家中有不用上班的照顧人力，不然勞動者家長只有被迫冒著職場爭議風險，臨時請假，甚至被迫犧牲收入。對此呼籲，家庭照顧假制度擴充、配套津貼或比照公務人員請假規則，改成薪資照給。