大陸《環球時報》8日報導，澳洲雪梨科技大學澳洲-中國關係研究院7日發表報告稱，雖然澳中關係已陷入低谷，澳政府大聲要求澳企「將市場多元化」，但澳企高管仍熱衷與中國做生意，並由衷地希望繼續做下去。

「當發生（中國對澳葡萄酒）加徵關稅的事情時，每個人都說你將不得不把中國從你的計畫中剔除。但在我看來，『不，它就在那裡』。我們仍致力於與中國做生意，我們只是在另闢蹊徑以實現該目的，我們將繼續與中國保持全面且穩固的接觸。」報告引述澳洲最大葡萄酒公司富邑葡萄酒集團執行長蒂姆·福特的話說。

報告稱，許多年來，澳洲商界領袖每天都與中國互動，「這種經歷通常比澳洲當今政客擔任部長的時間長得多」。如果澳中關係出現問題，他們才是損失最嚴重的人。

報告列出了澳洲企高管希望繼續在中國做生意的多方面原因：第一，中國的機遇並未消失。從鐵礦石、液化天然氣等自然資源到優質食品和先進醫療，澳中兩國經濟的互補性仍然無處不在。沒有任何市場能比中國每年新建更多基礎設施和新增更多中產階級。澳洲鐵礦石出口商FMG集團執行長伊莉莎白·蓋恩斯說，「如今中國客戶仍是我們的關鍵市場，幾乎占到我們2021財年收入的90％」。

報告列出的第二點是，中國並非只是一個市場，還是關鍵供貨方和創新領域的合作者。報告稱，許多澳洲商界領袖不再單純通過銷售稜鏡看待他們與中國的關係。相反，中國正被視為一個至關重要的全方位合作夥伴。澳洲商界領袖認為，與中國的接觸有助於他們實現向新市場的多樣化發展，因為從中國市場獲得的經驗將有可能被應用到其他市場以增加成功機會。

報告最後引述金杜律師事務所高管肯奇的話說，「我希望看到澳中關係改善。與中國的接觸蘊含著太多機會，沒人會放棄這些機會」。