新北永和瓦磘溝驚見無頭、無四肢屍體 警將溯溪找殘肢 11:492021/12/08 中時 王揚傑 、 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北永和瓦磘溝驚見無頭、無四肢屍體，警打撈起該屍體（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北永和瓦磘溝驚見無頭、無四肢屍體，警打撈起該屍體（王揚傑攝） 新北永和瓦磘溝驚見無頭、無四肢屍體，警打撈起該屍體（王揚傑攝） 新北市永和警分局今（8）日上午10時22分獲報，永和區瓦磘溝內發現1具屍體，經員警到場查看，該具屍體只剩軀體，沒有頭部與四肢，警方現場拉起封鎖線，目前已打撈起該屍體，警方後續將溯溪到上游，尋找殘肢，詳細案情尚待釐清。 熱浪、供應斷鏈 耶誕樹暴漲三成 永和驚傳分屍案 排水溝見「無頭、無四肢」人體軀幹 桃園積極催生 北橫國家風景區 北漂工程師遭裁員 無顏返鄉見父母蝸居公園淪街友 #新北 #永和 #無頭屍 #無四肢 #瓦磘溝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公益團體聯合捐贈新北消防局 住宅火災警報器暨AED貼片 19:052021/12/04 寶島 新莊「連鎖賣場」工地挖出未爆彈 軍方緊急處理中 13:542021/12/04 社會 超萌比特犬咬死3歲童網請願「留命」 潘孟安回應了 23:232021/12/05 社會 男子持甩棍、木條毆斃全中運拳擊手 依傷害致死罪判刑5年 20:002021/12/06 社會 全台最有錢農會！板橋農會遭控詐貸2.8億 14:402021/12/06 社會 板橋農會理事長 遭控詐貸2.8億 04:102021/12/07 社會新聞 警方二度搜索 高嘉瑜自白書神奇出現 04:102021/12/04 焦點要聞 太可惡！彰化渣男狠踹6歲繼子家暴妻兒2年 遭羈押禁見 23:072021/12/05 社會 社會9點檔》街友勒贖撕票6歲女童 屍體全裸棄醫院女廁（下） 20:302021/12/03 社會 社會熱門新聞 永和無頭人彘浮屍性別曝光 下身穿內褲 確認被分屍 - 社會 永和驚傳分屍案 排水溝見「無頭、無四肢」人體軀幹 - 社會 師生戀14年新娘不是她 舊情人嗆正宮「祝分房愉快」成真 - 社會 未請賴清德到場逼高嘉瑜靈堂下跪 林秉樞被加告強制罪 - 社會 台中新社花海擋土牆突倒塌 工人頭部遭壓扁慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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