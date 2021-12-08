新北永和瓦磘溝驚見無頭、無四肢屍體，警打撈起該屍體（王揚傑攝）
新北永和瓦磘溝驚見無頭、無四肢屍體，警打撈起該屍體（王揚傑攝）
新北永和瓦磘溝驚見無頭、無四肢屍體，警打撈起該屍體（王揚傑攝）
新北永和瓦磘溝驚見無頭、無四肢屍體，警打撈起該屍體（王揚傑攝）

新北市永和警分局今（8）日上午10時22分獲報，永和區瓦磘溝內發現1具屍體，經員警到場查看，該具屍體只剩軀體，沒有頭部與四肢，警方現場拉起封鎖線，目前已打撈起該屍體，警方後續將溯溪到上游，尋找殘肢，詳細案情尚待釐清。

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永和驚傳分屍案 排水溝見「無頭、無四肢」人體軀幹
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