萬海近期股價表現亮眼，才短短1周漲幅逾25%，周三（8日）攻上200元整數大關，之所以漲勢超車長榮、陽明，專家指出，因為萬海賭對一件事，在美西線船舶塞港之下，萬海把重心移往東南亞線，現在越南復工，東南亞線運價比美國線更瘋狂，近兩周已經飆升逾20%，因此帶動萬海這一波漲勢凶猛。

美西線塞港嚴重未見紓解，加上亞洲航線進入第四季旺季，萬海決定抽船部分美國線船舶回防亞洲線，改航行印度、越南等航線。

工商時報報導，萬海總經理謝福隆表示，現在東南亞疫情趨緩復工狀況佳，而大陸也走出拉閘限電危機，估2022年春節前亞洲線貨載需求強勁，上海航交所SCFI東南亞運價指數12月初已突破千美元、上漲近20％，再創新天價。

而為了搶賺亞洲線商機，萬海此次購買二艘1,774TEU的二手船，合計7,800萬美元（約台幣21.59億元），預計2022年第二季交船，投入亞洲線，這二艘新型曼谷極限型船，可以航行在曼谷較窄的河道，讓萬海暢行亞洲近洋線各航線時，有更多船型靈活調度。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，Omicron變種病毒對運價來說，是天上掉下來的禮物，尤其萬海賭對一件事成為大贏家，因美西線嚴重塞港，萬海把重心移往東南亞線，現在越南復工，東南亞線運價比美國線更瘋狂，近兩周已經飆升超過20%，因此萬海這波漲勢超車長榮、陽明。

投信連續三日買超萬海、總計8148張，周三萬海盤中最高來到203元、漲幅逼近6%，長榮和陽明上漲約2% ，分別來到147元、129元。