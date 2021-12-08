林秉樞施暴案引發綠營網軍之亂，台北市長柯文哲為此特別號召網友「一人一信」，希望行政院長蘇貞昌嚴查網軍問，不過柯文哲前攝影官潘俊霖就在臉書發文，指出被網軍攻擊是他這一生永遠無法忘懷的惡夢，批評自己當初遭到網軍霸凌時柯文哲不聞不問，「這不是雙標什麼才是雙標？」

近日林秉樞案引爆綠營網軍之亂，柯文哲就說「執政者、有權力的人怎麼節制自己的權利」，甚至號召民眾「一人一信」，但也狂酸「我們都知道怎麼查，但非常清楚，他們不會查，因為查不下去」。

不過潘俊霖就在臉書發文，認為柯文哲應該要用相同的標準要求民眾黨追查當初霸凌他的網軍及抹黑他的粉絲團，說「如果不敢徹查民眾黨網軍霸凌我，那不就是在消費高嘉瑜事件」，並質疑「一樣是網路霸凌，為什麼我被霸凌的時候你不聞不問，這不是雙標什麼才是雙標？」

柯文哲昔日貼身攝影潘俊霖說，遭受網軍攻擊是他這一生永遠無法忘懷的惡夢。（摘自潘俊霖臉書／張穎齊台北傳真）

潘俊霖表示，遭受網軍攻擊是他這一生中「永遠無法忘懷的惡夢」，氣憤地說「當初放任網軍攻擊我的政客，現在高舉道德大旗政治操作批評別人有網軍，高嘉瑜被攻擊需要大眾關心網軍問題，我一個平民百姓被網軍攻擊就活該，這就是公平正義嗎！」

柯文哲今（8）日出席活動時被問到他也有網軍的問題，柯文哲僅說「到現在為止被抓到都是民進黨的帳號好不好」，至於潘俊霖要求他以相同標準追查霸凌他的網軍，柯文哲僅回問「誰說的」，隨後就快速離開。

潘俊霖2020年遭指控使用假帳號在臉書上攻擊自己人，雖然他反駁有此行為，並實際舉出該假帳號發文時他本人正在民眾黨立委蔡壁如的辦公室內，但仍被認為有相關行為，事後他憤而請辭還是持續遭受網軍攻擊。

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