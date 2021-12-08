消息人士透露，蘋果公司已要求供應商加大產量。經濟通通訊社8日報導，蘋果公司稍早已通知供應商在11月、12月和1月重新提高iPhone產量。

受到晶片荒與供應鏈干擾等因素影響，日經亞洲（Nikkei Asia）稍早引述消息指出，蘋果公司旗艦產品智慧手機iPhone13在今年9月和10月產量比之前的計畫減少20％。

這主要是由於今年9月推出iPhone13系列和新款iPad之後，蘋果面臨重大威脅，需要努力應對全球晶片短缺和供應鏈中斷。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）於10月份曾經表示，蘋果在假期銷售季，供應鏈挑戰的影響將比第三季更為嚴重。

報導指出，今年10月份，由於供應鏈限制和中國限電限產的影響，iPhone和iPad的組裝停工數天，為十多年來首次出現此狀況。整個9月和10月份，共享部件的重新分配使iPad組裝受到更大的擠壓，導致產量比計劃減少約50％，而舊版iPhone的產量預測也下降約25％。

不過經濟通通訊社最新報導指出，蘋果公司已通知供應商在11月、12月和1月重新提高iPhone產量。至於2022年2月中國農曆春節過後，生產新iPhone的需求將減弱並進入傳統淡季。