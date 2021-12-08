立委高嘉瑜在板橋馥都飯店遭男友林秉樞施暴案延燒，《鏡周刊》今再爆料，高嘉瑜24日參加林母告別式時，林因不滿高沒把副總統賴清德請到場，當場發飆，氣得扯掉高嘉瑜帽子與口罩，還狂吼逼她當眾下跪，據了解，高昨已委託律師再加告林一條強制罪。

而高遭林在板橋馥都飯店施暴並逼迫寫下自白書的犯行，高的律師6日已將高被逼迫影片遞交給新北地檢署，並加告一條強制罪。

林秉樞則因依涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪，2日已被收押禁見。如今又再多挨告2條強制罪。