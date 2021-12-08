陳其邁今出席「智慧半導體及永續製造學院」啟動典禮，與成功大學校長蘇慧貞簽署MOU。（柯宗緯攝）

高市府今（8）日與成功大學簽訂合作意向書，宣布將進駐亞灣85大樓成立「智慧半導體及永續製造學院」，為台積電等15家大廠培育高階半導體製造人才。（柯宗緯攝）

高雄半導體產業聚落蔚然成形，在台積電等相關供應鏈將進駐後，人才需求若渴，高市府今（8）日與成功大學簽訂合作意向書，宣布將進駐亞灣85大樓成立「智慧半導體及永續製造學院」，為台積電等15家大廠培育高階半導體製造人才，明年2月開課。市長陳其邁直說，這是北漂青年返鄉最佳時機。

陳其邁今出席「智慧半導體及永續製造學院」啟動典禮，與成功大學校長蘇慧貞簽署MOU。陳其邁直說，過去南部很多畢業生都去中北部發展，但十年河東十年河西，高雄、台南是未來半導體產業重鎮，現在是北漂青年、在地學校跟人才在南方發展最好的時機，因此邀請成大到高雄設立分院，為下一世代培育人才，也為產業發展帶來加乘效果。

陳其邁直誇，成大不只是台南的成大，更是台灣的成大、世界的成大，這次成大與高市府結為連理，「聘金、禮數不多，但會好好合作，做產業界最強後盾」，他也笑說，「有事需要協助就找市府，或不嫌棄可以打給我，我會打給總統」。

蘇慧貞提到，南台灣是台灣製造重鎮，現階段更是半導體產業上、中、下游重要關鍵，而人才則是命脈。今年國內四所頂大申請增設的半導體學院中，成大涵蓋面項最廣，合作企業家數也最多。

蘇慧貞說明，高雄分院將開設「晶片設計」、「半導體製程」、「半導體封測」、「關鍵材料」、「智能與永續製造」等五大專業領域相關培訓，碩博士學程約100人，並於明年2月正式對外開課，打造知識與人脈交流平台，補足高雄高階科技人才缺口。