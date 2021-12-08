大陸足壇7日晚間傳出一起反腐重磅消息，中共天津市紀律檢查委員會、天津市監察委員會發佈官方通報，前天津泰達俱樂部董事長董文勝、總經理李廣益，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

據每日經濟新聞引述大陸網路所揭露，董文勝被實名舉報涉及的內容，與在俱樂部任職期間，涉嫌在引入外援、外教的貪污、受賄有關。據了解，天津泰達足球俱樂部的帳目也因此接受了全面審計。

此事已進行數個月調查，重點在於國企俱樂部投資足球的貪腐問題，目前僅涉及天津足球圈，是否會引發新一輪大陸足球的反賭掃黑，還要看後續具體調查進展。

而天津泰達足球俱樂部成立於1998年2月16 日，2003年4月改制為有限責任公司，註冊資本5000萬人民幣，由天津泰達投資控股、天津泰達集團、天津開發區建設集團、北方國際信託投資、開發區國有資產經營公司等共同投資，控股方為泰達投資控股。

過去天津泰達曾是中超勁旅，拿過足協杯冠軍和中超亞軍等榮譽，並多次代表中超參加亞冠聯賽。2021年初，投資方天津泰達投資控股宣佈退出足壇，俱樂部由天津市體育局託管。