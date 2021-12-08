新興高中日前與美國緬因州中央中學簽訂雙聯文憑教育合作專案，呼應政府2030年雙語國家政策，培養國際人才，提早幫學生未來規畫。是桃園唯一私校，尤其一般合作都是以高中生為主，新興高中則提早到國中9年級開始。

簽約在新興國際中小學進行，計有美國在台協會（AIT）商務官 Mr. Wellington Chu代表、商務專員 Ms. Ann Chen代表、美國緬因州中央中學（MCI）校長Mr. Winn Price分別從美國及AIT遠距視訊，及新興高中總校長魏宏恩、副總校長兼國際中小學校長林繼生、美國緬因州中央中學（MCI）台灣代表等人參加，桃園市政府教育局局長林明裕出席見證。

林明裕表示，桃園市政府非常支持國際教育與交流，已經推動市立高中與國外學校雙聯學制計畫，新興高中與美國緬因州中央中學簽訂雙聯文憑教育合作備忘錄，這次的合作有二層特別的意義，第一，這是桃園市第1所私立學校，也是目前唯一的學校；第二，更是桃園市第1所從9年級開始進行台美雙聯學制的學校，這樣的合作案具有特殊意義與代表性，將國際教育學制課程向下紮根。通過雙聯學制課程，台灣與國外兩地可互相承認課程學分，使學生大多時間在台灣學習，卻能於畢業後同時取得兩校學歷，提供新興高中的孩子在求學路上有更多元的選擇，更優勢的競爭力。

魏宏恩表示，新興高中由董事長魏照金於1971年創辦的，秉持「勤儉、務實、責任、榮譽」四大精神辦學，是桃園最早整合12年一貫的學校，很高興桃園新興高中與美國緬因州中央中學能簽訂兩校的教育合作計畫，共推「雙聯文憑」與「暑期STEM課程」，共同辦理暑期STEM、芭蕾或音樂／藝術夏令營，讓學生增進語文與溝通表達能力，同時學習多元才藝，提昇國際視野，相信這將是兩校的重要里程碑，也將會為兩校學子提供更多元的學習與文化交流，更希望同學能與國際人才接軌，邁向國際舞台。

林繼生說，緬因州中央中學位於美國東岸，是一個治安非常好的小鎮，教師素質高，學生成績也很亮眼，相信是新興高中最好的教育夥伴。而參加雙聯學制的同學們，不僅可以學習到美國課程，提升語文能力，更可以學習獨立思考、探索解決問題的能力，相信未來會有更好的學習表現。

簽約儀式結束，隨即辦理學生說明會，共有國中8年級及高一學生100多人參加，同學認真聽講，表達高度興趣，為未來雙聯學制合作邁開好的開始。