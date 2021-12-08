台北市文化局推行的「文化就在巷子裡」，每周末都會在台北市大街小巷演出，深受鄰里的喜愛，但卻傳出負責活動的承辦人，1人要處理12個行政區的活動，長期下來工作量吃不消，承辦人因此「累死」。台北市議員吳世正指出，2018年審預算時就下過附帶決議，要求藝文處增加人力，結果憾事還是發生，一語成讖，把人給累死。

教育委員會在審查台北市藝文處預算時，議員問及，很久沒看到「文化就在巷子裡」的承辦人，才驚覺該名人員，2年前在工作途中因健康因素猝死，藝推處同事及在場多位議員均感不捨；每周末都會安排「文化就在巷子裡」演出，1年下來約有48場，但卻傳出北市藝文推廣處人力不足，1個承辦人要負責所有活動，連假日都要到現場，長期下來工作量大到吃不消。

吳世正指出，承辦人在2018年就向議員反應，連續2年審預算都有提附帶決議，要求藝文處增加承辦人力，卻仍發生憾事，他痛批，整個處這麼大，難道真的調不出人力嗎？12個行政區只有他一人處理，真的會累死。

北市議員陳重文怒斥，藝文處這樣害死一條人命，人力該如何調配，不能有第二個受害者。藝文處長林信耀表示，會爭取經費，做人力調配，目前該活動有2個承辦人，1個是職員，另1人是委外人力。

林信耀說明，過去曾向市府爭取，以約聘人員方式增額，但都被市府否決，因此，以委外方式增加人力，但平時業務課也會協助承辦人做行政上的聯繫，演出當天承辦人會到場，但每周都會讓人員休息2天，加班時數也都正常。

林信耀不捨指出，該承辦人過世已2年多，同仁都相當不捨，近期才慢慢走出來，而該承辦人體型較胖，同仁平時都有提醒他要注意健康狀況，不要喝太多含糖飲料，沒想到就在上班途中血糖飆高昏迷，緊急送醫已來不及。

另外，今年由於物價高漲，北市教委會也針對「文化就在巷子裡」提高預算，去年約1730多萬，增加至1900萬，盼能提升演出的品質，針對人力的部分，也要求藝文處增加人力協助同仁，不要再讓憾事發生。