因市場認為，Omicron對經濟衝擊力可能沒有原先預估來得大，因此日股開高走高。8日早盤結束時，日經指數收28774.05點，漲318.45點或1.12%。東證收2002.4點，漲12.55點或0.63%，兩大指數雙雙創兩周半新高點。

日前，美國傳染病權威佛奇表示，染上Omicron後的病症，不像其它新冠變異株來的嚴重。

半導體相關類股上漲2.7%，其中，太陽誘電漲4.3%，東京威力科創漲2.4%，雷泰光電也漲2.8%。至於電子產品製造商歐姆龍漲4%，而電玩遊戲業者任天堂也漲3.1%。

Rheos Capital Works指出，展望2022年，美國聯準會的減少購債規模以及突然升息，仍是一個重要的觀察指標。但是，日股尚未全部消化此利空事件，指數也未完全加以修正。

與利率息息相關的不動產業者疲弱，受到指數調整的投資比例變更，以及傳出當地政府有意減少房貸稅務扣除額之下，三井不動產聞聲下跌3.7%，住友不動產也跌2.7%，三菱地所不只跌1.9%，還創下一年新低。

同時，東證房地產指數跟著下跌1.7%。