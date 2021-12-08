在岸、離岸人民幣今（8）日盤中雙雙走強，逼近6.35關口。截至上午10點55分，在岸、離岸人民幣對美元匯率分別最高觸及6.3515、6.3512，雙雙刷新2018年5月以來近3年半新高。

中國證券網援引建行金融市場部分析表示，昨（7）日公佈的11月中國進出口資料雙雙超預期。儘管人民幣匯率短線對進出口數據敏感度有限，但今年來，在持續的高順差帶來大規模的結匯下，人民幣對美元匯率已漲逾2.7％。

澎湃新聞援引光大證券最新研報分析指出，疫情以來助推人民幣匯率強勁上行的力量主要來源於三個方面：一是，疫情對美國和歐洲的不均衡衝擊推動美元指數趨勢性下行；二是，大陸持續強勁的出口增速推動了貿易順差的擴張，進而帶動銀行結售匯差額走闊；三是，疫情影響下，美國貨幣寬鬆程度強於大陸，導致中美利差走闊至歷史高位以及美元流動性過於充裕。

該機構預計，向前看，前期推動人民幣匯率上行的三重因素已經開始呈現出分化跡象，美元指數呈現出企穩反彈態勢，大陸出口增速將延續趨勢性下行機會大增，中美貨幣寬鬆程度將趨於收斂。因而，人民幣匯率進一步上行空間已經不大，但短期內大幅下行的機會同樣不高。預計已進入築頂階段的人民幣匯率（美元對人民幣），後期或將在6.3～6.7的區間內保持雙向波動。