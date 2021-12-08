成功大學團隊從珍珠奶茶獲得靈感，設計含有減壓性胺基酸taurine的珍珠，取名「MenTAUR」，提供慢性長期壓力輕憂鬱症新療法，一舉在「國際遺傳工程機器設計競賽」奪金。

成功大學今天發布新聞稿指出，成大團隊設計含有減壓性胺基酸taurine的珍珠「MenTAUR」，提供慢性長期壓力輕憂鬱症新療法，從世界級合成生物學競賽「國際遺傳工程機器設計競賽」（iGEM）全球300多隊中脫穎而出，勇奪金牌，同時提名最佳硬體設計獎、最佳教育獎及最佳永續發展影響力等獎項。

MenTAUR 可以在腸胃道中釋放 taurine 調節身體的壓力。(圖片來源/成功大學)

世界衛生組織（WHO）研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，對心理健康帶來極大負面影響，失眠、焦慮引起長期壓力及憂鬱現象，在後疫情時代非常值得關注。

成大團隊從台灣珍珠奶茶獲取靈感，以海藻酸鈣製成含有減壓性胺基酸taurine（牛磺酸）的珍珠，其功能可感受細胞的氧化及干擾素變化，從而釋放taurine調節身體的壓力平衡系統，減少憂鬱現象的發生。

2021 iGEM NCKU 團隊(圖片來源/成功大學)

奪金成大團隊由化工系老師吳意珣、莊怡哲、生科產業系老師王涵青、分子醫學研究所老師橋本昌征擔任指導者，成員包括醫學系蔡昀皓、李明瑾、柯晏淩、李珮瑜、高苡晴、孫楷欣、化學系葉品含、生科產業系洪世民、龔宇傑、醫工系侯佳葳、環工系王佳佳、航太系梁順龍、光電系吳思璇及化工系陳明瀚等14名學生。（編輯：黃世雅）1101208