網紅米砂（Misa）因大尺度風格走紅，有「老溼姬」的封號，近年還投身AV界當監製，先前投入百萬成本製作的AV版《魷魚遊戲》也成功引起討論度，米砂時常在網路上以插畫分享生活，日前她發文自爆被男友「射到眼睛」，儘管沒有明說發生什麼事，還是引起網友遐想。

米砂時常在IG曬出辣照，最近也開始會用插畫的方式分享生活點滴，以簡單的白色線條來說故事，8日凌晨米砂在限時動態發文表示，「剛剛被男友意外射到眼睛，差點失明」，並畫一個人被不明物體噴射到眼睛的插圖，還配音「救命喔眼睛要黏起來了。」疑似是在分享和男友的床事。

米砂畫圖分享自己被男友「射到眼睛」。(圖/翻攝自米砂IG)

米砂7月時也曾發文回憶和男友的相識過程，表示他們初次見面是在拍攝AV的現場，「他是那部片的臨演，是工作人員的朋友，找他來演路人的。」當時她主動向男方搭話，還害羞到臉紅，之後透過工作人員拿到男方的聯絡方式，兩人開始聊天，進而約出去看電影，才發展為現在的情侶關係。

米砂和男友穩定交往，她也透露如果兩人遇到吵架，會各自冷靜之後再重新討論，做錯的就道歉，但如果是觀念出現差距就會分享彼此的想法，「沒有什麼講道理和哄的過程，因為那是小朋友在做的事情。」