1218公投在即，蔡英文總統今天強調，亞洲綠能發展中心在台灣的目標勢在必行，政府一定會全力以赴。能源轉型這條道路挑戰甚多，政府會持續地跟社會各界來溝通對話，共同解決，希望集結大家的力量，可以堅定的走下去。

蔡英文今天出席「2021台灣國際智慧能源週開幕典禮」表示，2050淨零排放已經是全球共識，未來各國都會努力的推動減碳的工作，能源轉型是減碳關鍵，台灣國際智慧能源週的舉辦，展現台灣發展再生能源的決心和實力。

她說，氣候變遷是全球共同的挑戰，台灣也會一起來努力。環保署已經在推動「溫室氣體減量及管理法」的修法工作，未來法案將會納入2050淨零排放的目標，行政院組成的工作小組也進行進一步開放路徑的評估，並且規劃轉型藍圖。

蔡英文強調，亞洲綠能發展中心在台灣，「我們的這個目標勢在必行，政府一定會全力以赴」，未來全球產業對綠電的需求會越來越高，今年台灣也開始實施用電大戶條款，將促使用電大戶在5年內提升使用綠電的比例，執行的碳邊境調整機制，也會使出口產品碳足跡受到更嚴格的規範。

她說，現在很多國際企業都加入RE100，就是承諾未來要使用百分之百的再生能源，包括台灣的半導體大廠台積電以及聯電也都先後加入RE100，以行動來實踐綠色能源的主張。

她相信大家都有注意到，上個禮拜國際半導體產業協會（SEMI）最新統計，台灣半導體製造設備第三季出貨金額已經超過73億美元，不僅創下歷史新高，還成為全球的第一大市場，今年台灣半導體產業產值也預估首度將突破4兆元，我們的半導體產業正在蓬勃發展。

面對業界對綠電急迫的需求，蔡英文表示，政府一定要加速擴大我們的綠能產業，並且協助台灣產業成為國際綠色供應鏈中不可或缺的一環，相較於5年前，台灣太陽光電的設置量已成長4.7倍，第二座的離岸風電風電廠也已經開始運轉。預估累積到2025年，風電、光電的建設，可以創造新台幣1.7兆元的投資，超過兩兆元的產值，以及16萬個工作的機會。

她強調，台灣要進步要發展，一定要持續的推動能源轉型，為了達到淨零排放的長期目標，我們也需要透過燃氣來接軌，才能建構更彈性、更有應變能力的供電體系。因此，興建三接，不僅可以減緩中電北送、南電北送的問題，也可以改善中部、南部的空汙問題，是台灣淨零轉型重要的關鍵。

她說，我們都非常清楚，能源對國家經濟發展、產業競爭以及人民生活的重要性，因此，即使能源轉型的這條道路上挑戰甚多，再困難，政府會持續地跟社會各界來溝通對話，共同解決，希望集結大家的力量，我們可以堅定的走下去，「我們一起繼續努力」。