苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦共同發表客家日曆。（李京昇攝）

苗栗縣政府為了讓客語融入生活，在新的一年即將來臨前，編印「客語日曆」，把客家諺語和辭彙置入日曆上，8日上午由縣長徐耀昌、議長鍾東錦共同發表新日曆，期望大家共同傳承客語。

苗栗縣府文化觀光局長林彥甫表示，苗栗客家人口約佔65％，老一輩的長者還是有翻閱日曆的習慣，近幾年苗栗也慢慢都市化，很多家庭都是阿公阿嬤帶孫子，因此去年構思把客語融入日曆，讓客語學習從家庭開始。

徐耀昌說，日曆上置入「客語能力初級認證基本詞彙」文字及錄音檔，感謝客委會授權縣府使用，相關字彙是由客語專家龔萬灶、徐煥昇、影像專家林家安及施富錡協助設計校對，並由書法大師謝鴻卿老師「苗栗好客迎好客」題字。

鍾東錦表示，民眾只要每天跟著日曆上客家生活詞彙搭配客語拼音、釋義及例句，「每日一客語」，一年下來即可輕鬆學習300多句日常簡單的客家話。

文觀局指出，數位版電子書明年1月1日起會放在文化觀光局官網上提供民眾線上閱覽，紙本日曆12月12日上午9點在文化觀光局服務台開放民眾索取，凡是居住苗栗縣的鄉親，憑通過客語認證證書正本或影本(不限年度、腔調及級別)，都可以換取客語日曆，每人現場限領1本，限量300本。